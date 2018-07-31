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今日 04:40 國際財經

蘋果季績每股賺2.34美元 勝預期

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蘋果公布截至6月底止的第3財季業績，每股盈利按年增長40%，賺2.34美元，較市場預期平均值2.18美元為佳。業績強勁主要受iPhone、服務和可穿戴設備銷售持續強勁所推動。

期內收入按年增長17%，至532.7億美元，亦多於市場預期的523.4億美元。其中，服務收入增加至95.5億美元，去年同期為72.2億美元。大中華區營業收入為95.5億元人民幣，去年同期為80.0億元人民幣。

不過，第三財季iPhone銷量較市場預期少，只有4130萬部，市場原本預期為4179萬部，2017年同期售出4100萬部；iPad銷量1160萬部，去年同期為1140萬部；Mac筆記本電腦銷量370萬部，去年同期為430萬部；Mac營業收入53.3億美元，去年同期為55.9億美元。

蘋果預計，第四財季的營業收入介乎600億至620億美元，市場預期為593.7億美元；毛利率為38%至38.5%；營運開支介乎79.5億至80.5億美元。預計期內稅率約為15%。

業績公布後，蘋果股價在市後時段造好，截至本港早上5時24分，報197.45美元，較周二收市急漲3.76%；蘋果周二收市則微升0.2%，報190.29美元。

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