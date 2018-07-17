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今日 01:33 國際財經

亞馬遜促銷日銷售創紀錄

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亞馬遜表示，雖然美國年度促銷日(Prime Day)早段出現延誤，但首10小時銷售表現創下紀錄新高。

亞馬遜在香港時間周二凌晨三時開始促銷日。到凌晨五時，亞馬遜在入門網站展示字句，反映網民登入網站出現困難。香港時間周二下午三時，亞馬遜在即時博客區表示，促銷日銷售超越以往任何一次的促銷日首10小時銷量。促銷日將歷時36小時，直至香港時間周三為止。

據亞馬遜稱，Fire TV (有Alexa聲控配置)、Echo Dot與Fire 7平板電腦(有Alexa聲控配置)是最暢銷商品。

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