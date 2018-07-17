國際財經

二十國集團(G20)財長和央行行長會議，將於本周六(21日)起在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉行，貿易議題勢必成為焦點。

日本傳媒報道，日本財相麻生太郎和日本央行行長黑田東彥將出席會議，且屆時將強調，貿易保護主義政策可能會阻礙世界經濟發展，自由貿易至關緊要，呼籲各國能冷靜應對。

此外，會議還將就美國提高利率後引發的新興國家貨幣價格下跌、如何管理虛擬貨幣等問題交換意見。

美國特朗普政府以國家安全受到威脅為由，正在討論提高日本、歐盟進口汽車及汽車零部件關稅。外界擔憂，環球貿易摩擦會進一步擴大。