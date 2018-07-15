國際財經

美國眾議院共和黨領袖之一、布拉迪(Kevin Brady)認為，總統特朗普與中國國家主席習近平應該會面，化解兩國之間的貿易爭端，並擔心美國實施關稅策略，將損害美國經濟。

身為眾議院籌款委員會(House Ways and Means Committee)主席的布拉迪，接受霍士新聞網訪問時指出，去年底的稅改推動美國經濟增長，但鋼鋁關稅可能抵消了有關利好作用。他有信心總統特朗普如與習近平舉行單對單會議，將有助化解問題，創造一個雙方均有利的公平貿易環境。