國際財經

美國聯儲局周五（13日）向國會發送半年一度的貨幣政策報告，提到美國整體經濟活動上半年以穩固步伐增長，重申在經濟持續增長、就業市場升溫，以及通脹率接近達標下，預期繼續進一步循序漸進加息。報告的語調跟聯儲局6月議息後的說法，以及周四發表的一篇主席鮑威爾（Jerome Powell）訪問內容未有太大分別，沒有示意加快加息，令連日強勢的美元稍見回落；美股道指收市重越25000點，為「二連升」，亦是七個交易日中有六日造好；納指連續第二日創歷史新高。

就業強勁 工資未大漲

報告指出，通脹持續邁向聯儲局的2%目標，特朗普政府的減稅政策將推動經濟今年繼續溫和增長，而且勞動市場強勁，黃金一代就業率仍有機會進一步上升，惟薪酬增長較聯儲局預期緩慢。

市場關注聯儲局今年內會否再加息兩次，而報告內容大致跟6月議息會議後的展望一致，認為經濟增長和低失業率令局方有必要再上調利率，不過未見太大通脹壓力下，意味聯儲局毋須現在就決定下半年再加息兩次。報告提到，毋須對通脹率今年以來逐步上升而驚訝，這已在局方預期之內。

報告亦提到全球貿易形勢緊張、政局不明朗和國際金融市場倒退的風險增加，但整體而言風險仍然溫和。報告也說，股票等多項資產的價格仍然偏高，如果經濟放緩，可能基本因素較差的資產較易受打擊。

鮑威爾周四接受訪問時稱，美國經濟良好，聯儲局尚未完全達到通脹目標，且全球貿易前景仍有待觀察。他將在緊接的周二和周三（17日和18日）到國會接受議員提問。

美國首批大銀行周五公布的第二季業績好壞參半，美股早段反覆，道指一度回落34點，至貨幣政策報告公布後逐步上揚，道指最多曾漲118點，其後維持高位上落，並守穩在25000點以上水平，收市升94點或0.38%，報25019點，Walgreens高收2.0%，是表現最佳成分股。銀行股摩根大通純利好過預期，但股價一度下跌1.6%，收市反覆回吐0.4%；美國運通、高盛都偏軟；另外，並非成分股的富國上季盈利表現失色，股價低收1.2%；花旗上季盈利勝預期，但收入差，股價低收2.2%。標指上揚0.11%，且升穿2800點，收報2801點，升至2月以來最高，由工業股帶動；納指亦進賬0.03%，收報7825點，亞馬遜、微軟、Facebook再創新高，亞馬遜高收1.9%，微軟漲1.1%，Facebook升0.1%；蘋果亦上揚0.1%。

金價疲軟 紐油升1%

在貨幣報告公布後，美元回落，兌歐羅原本漲0.5%，但美市尾段報1.1689美元，跌0.15%。美滙指數曾高見兩星期高位，漲0.43%，但隨後回落至94.71，倒退0.13%。

紐約8月期金低收5.4美元或0.4%，報每盎斯1241.2美元，創去年7月17日以來接近一年新低。油價上升，紐約8月期油每桶報71.01美元，升1%，但本周累計仍挫約3.8%；布蘭特期油每桶收報75.33美元，漲1.2%，本周下挫2.3%。

數據方面，美國密歇根州大學7月消費者信心指數報97.1，低於預期；美國6月進口價格指數按月跌0.4%，低於預期的增長0.1%，分析相信是進口商搶在本月初新一輪關稅實施前趕貨，導致價格下跌。