國際財經

英國政壇大地震，外相約翰遜及脫歐大臣戴德偉兩名重量級閣員，因不滿首相文翠珊的脫歐計劃而相繼請辭，導致英鎊大幅波動，先升後挫，歐羅也一度滑落。股市未受損，全球市場均上揚，道指尾段曾漲340點，最高觸及24796點，部分受上周樂觀的美國非農就業報告推動，投資者對中美貿易戰的憂慮亦稍為紓緩。

經濟數據利好 貿易戰憂慮紓緩

戴德偉及其一名副手在香港時間昨天早上先後離任，投資者視為好消息，認為可增加軟脫歐的機會，英鎊在歐洲開市後明顯上揚，曾觸及6月14日以來的高位1.3362美元，升0.6%，歐羅也在4周高位附近徘徊，最多升0.4%；但到英市末段，約翰遜亦宣布辭職，政界憂慮文翠珊或面臨彈劾，拖累英鎊倒跌0.4%，報1.3223美元，跟辭職消息公布前相比，更跌了0.9%，尾段縮窄跌幅至0.27%，在1.3251美元水平徘徊；歐羅也一度抹去之前的升幅，但尾段靠穩在1.1751美元。原本偏軟的美滙指數在美市尾段回升0.12%，企於94.08水平。

美股全面造好，道指收市仍升320點或1.31%，單日升幅創一個月最大，亦令今年以來終止下跌，累計回升約0.2%，技術上則重回50天移動平均線之上；Caterpillar表現最佳，高收4.1%；市場憧憬銀行股未來業績可受惠經濟強勁表現，摩根大通和高盛分別攀升3.0%及2.8%；標指漲0.88%，金融股走勢強勁，工業股也表現佳；納指升0.88%。三大指數都連續第三個交易日造好。

金融及工業股表現強勁

隨着中美在進口關稅上展開以牙還牙式的交鋒，市場亦準備仔細分析未來幾周的美國企業財報，尋找有關貿易戰影響，以及這是否會影響支出計劃的跡象。至於第二財報季度即將揭開序幕，摩根大通、富國銀行和花旗集團周五(13日)將公布業績。

此外，超過200多家標普500企業將在未來兩周內陸續公布業績，其中包括一些可能會受到美中貿易戰衝擊的美國公司，包括波音、惠而浦等，而卡特彼勒則於本月30日公布業績。

歐股未受英國政局動盪影響，英股在末段更因英鎊轉弱而升幅擴大，高收0.92%；亞股向好，日股升1.2%。

金價兩周最高

紐約8月期金升3.8美元或0.3%，收報每盎斯1259.60美元，是6月26日以來最高。

美國鑽油台數目上周增加5個、至863個，按年上升100個，令投資者擔心美國供應愈來愈多，紐約期油一度受壓，但市場仍關注委內瑞拉、利比亞與伊朗的原油供應受阻問題，紐約8月期油收市仍反彈少於0.1%，報每桶73.85美元。布蘭特9月期油升1.2%，報78.07美元。

歐洲央行行長德拉吉昨天在歐洲議會上稱，歐央行預期基本通脹將回升，經濟增長風險仍然大致平衡。他指出，包括量寬措施在內的激進寬鬆政策非常有效，央行對通脹走勢的信心增加，但重申利率至少在2019年夏季之前維持不變。