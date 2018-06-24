國際財經

美國道瓊斯工業平均指數上周五終止連跌八個交易天的走勢，但展望本周，市場人士預期，貿易戰對藍籌的衝擊，以及美國銀行界壓力測試結果，將掀動華爾街股市本周持續反覆。

上周五，美國總統特朗普表示，有意對進口汽車徵收關稅，歐洲汽車股全面下滑，反映全球貿易戰問題可能會對藍籌業績構成負面衝擊。本周，有分析員估計，平治母公司戴姆勒將成為首間就有關問題發出盈警的上市公司。同時，本周公布業績的美國藍籌股，例如郵輪公司Carnival、汽車零件商Gentherm與Leaf，以及運動鞋巨擘Nike，很可能在業績報告提及有關問題，進一步引發市場關注。Carnival與Gentherm將於周一公布財報，而Leaf則在周三作出公布，Nike會在周四發表業績。

另一方面，市場也關注聯儲局周三公布的壓力測試第二回合結果，Capital Alpha Partners分析員Ian Katz表示，這回合結果決定了35間最大型銀行的派息與股份回購規模，是重中之重。

數據方面，美國本周一將公布新屋銷售成績，而銀行界周三公布按揭申請表現。

政治重要議題方面，歐盟成員國領袖將於星期日雲集布魯塞爾，討論難民問題，可能決定德國總理默克爾聯合政府的命運。