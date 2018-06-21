國際財經

國務院擬定向降準 緩解小微企融資難

總理李克強周三主持召開國務院常務會議，部署運用定向降準等貨幣政策工具，進一步緩解小微企業融資難、融資貴。

美議員促谷歌重新考慮與華為聯繫

美國國會一批共和民主兩黨議員致函谷歌，要求重新考慮與中國華為合作，稱華為對美國國家安全構成威脅。

小米傳招股價範圍17至22元 籌480億

外電引述知情人士透露，小米招股價介乎17元至22元，發售21.8億股，集資額介乎370.6億至479.6億元，預計下周一香港公開招股，順豐與中國移動據報確認成為基石投資者，高通和招商局也有認購股份。

高爾夫．御苑加推59伙 折實642萬起

恒地(00012)旗下粉嶺高爾夫．御苑周三上載價單6號，加推59伙單位應市，折實呎價15845至20318元，同時公布新銷售安排，將於周日發售30伙。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數收報29660點，較香港收市跌36點

￭ 夜期收報29687點，升22點，較昨日恒指收市低水9點

￭ 招商局港口(00144)獲深圳赤灣以246.5億人民幣，收購12.69億股

￭ 德萊建業(01546)全年盈利按年增1.45倍；派末期息2.5仙

￭ 英皇國際(00163)全年盈利按年減少3.2%；派末期息6.1仙

￭ 英皇娛樂酒店(00296)全年盈利按年升13.59%；派末期息5.7仙

￭ 中國建材(03323)以總代價19.18億人民幣，增持西南水泥18.7%股權

￭ 齊屹科技(01739)今日起至下周二公開招股，預計7月5日主板掛牌

￭ 宏安集團(01222)全年盈利按年增1.89倍，派末期股息0.5仙

￭ 宏安地產(01243)全年盈利按年增45.59倍，派末期息0.65仙

￭ 香港興業(00480)全年盈利按年增1.8倍，派末期息7仙，另外每10股派1股紅股

道指低收42點 納指破頂漲0.72%

中美貿易戰憂慮稍紓緩，美股道指周三早段一度反彈104點，但貿易糾紛陰雲不散，道指收市仍反覆回吐42點，為連跌七個交易日；市場焦點集中在科技股，Facebook首次突破200美元，曾觸及203.55美元，收市報202.06美元，升2.3%，與納指齊創即市新高與收市新高，納指收市升0.72%，盤中最多升1.04%。

外圍焦點簡訊

￭ 美聯儲主席鮑威爾：美國續加息理據很強

￭ 歐央行行長德拉吉：央行相信通脹將走向2%目標

￭ 美國首季經常賬赤字1241億美元，預期為赤字1290億美元

￭ ICE美滙指數尾段微跌，報95.095；歐羅兌美元跌0.1%，報1.1585

￭ 紐約8月期金回落4.1美元或0.3%，收報每盎斯1274.50美元

￭ 紐約7月期油升1.8%，收報每桶66.22美元；布蘭特8月期油回落近0.5%

￭ 晶片股美光(Micron)季度純利按年升2.31倍

￭ 迪士尼購21世紀霍士資產的作價升至每股38美元，力壓對手Comcast

￭ 歐盟委員會：周五起向價值28億歐羅的美國商品徵收25%關稅

￭ IMF理事會批准向阿根廷提供500億美元信貸

￭ 離岸人民幣（CNH）兌美元香港凌晨4時59分報6.4814元，較周二紐約尾盤跌42點