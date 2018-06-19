國際財經

今早(6月19日)澳洲儲備銀行公布了6月5日央行貨幣政策會議紀要，紀要內容依然強調低利率支持經濟的好處與澳元升值對經濟增長的威脅，並表示未來全球貿易中可能出現更多關稅措施對經濟前景構成下行風險，還討論了意大利乃至歐盟的政治風險以及新興市場出現的動盪。紀要公布後，澳元/美元進一步受壓回落並跌穿0.7400支持，目前最低跌至0.7354，創下自2017年5月以來的逾1年新低。

事實上，澳元/美元的短暫反彈自6月6日觸及1個月高位0.7676後就無以為繼，多重負面因素令澳元/美元重返下行通道。首先，市場擔憂澳洲悉尼與墨爾本房產市場高燒不退會削弱澳洲高負債家庭的消費能力，導致實體行業衰退，且澳洲薪資增長維持低位，所以2018年年內澳洲加息的可能性也只有24% 。而上周三(6月13日)澳洲儲備銀行行長洛威(Philip Lowe)更表示距離政策緊縮措施仍有一段距離，近期調整政策的可能性不高，這意味著澳洲和美國兩國的貨幣政策背馳仍將進一步擴大(繼美國聯儲局6月加息後，美國今年仍有兩次加息機會)，令澳元/美元持續受壓。

雪上加霜的是，昨日美國總統特朗普再度威脅將對2000億美元的中國進口商品加徵10%關稅，儘管中美之間全面爆發貿易戰的可能性不大，但貿易爭端進一步升級將不利於商品走勢，而中澳之間的商品貿易亦難免遭受池魚之殃。事實上，近期銅價和鐵礦石價格紛紛走低，今日中國大連商品交易所鐵礦石主力合約更重挫4.54%至450元/噸，令澳元/美元亦創下1年新低。

技術分析方面，澳元/美元自1月下旬於0.8135見頂以來輾轉下行，在周線圖形成大型下降通道，雖然匯價在5月份一度反彈，但最終受制於下降通道頂部阻力而重拾跌勢。若中美貿易戰威脅持續存在甚至真正爆發，澳元/美元仍將繼續尋底，有機會進一步下探0.7300甚至0.7200。不過，由於周線圖的相對強弱指標(RSI)已跌近超賣區，投資者需小心後市技術反彈之可能性，策略上宜逢高沽出。

策略方面，短期內若澳元/美元反彈至0.7440/0.7450區域阻力，我們將沽出澳元，下望 0.7330，升穿0.7500止損。

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