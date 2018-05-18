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今日 12:57 國際財經

文翠珊:英國將脫離歐盟關稅聯盟

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英國首相文翠珊表示，英國將在脫歐後離開歐盟關稅聯盟。

路透引述消息人士稱，英國政府正在考慮一個保障計劃，在2020年12月之後適用於歐盟外部關稅。

據悉，英國政府將要求在脫歐過渡期於2020年結束後，仍留在歐盟關稅區中。但文翠珊否認在脫歐計劃方面有所後撤。

文翠珊稱，英國將在脫離歐盟後，離開關稅聯盟。英方會就未來的關稅安排與歐盟方面進行協商，而且已經設定3個目標，包括英國自定其與世界其他地區的貿易政策、應與歐盟平穩地開展貿易，以及英國與歐盟成員國愛爾蘭之間沒有硬邊境。

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