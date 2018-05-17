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今日 01:38 國際財經

卡什卡里指美國樓市未見泡沫 可負擔房屋供應不足

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美國明尼亞波利斯聯儲銀行行長卡什卡里(Neel Kashkari)表示，聯儲局密切注視資產價格表現，但暫時看不到房地產市場出現泡沫化情況。

卡什卡里出席明尼蘇達房屋金融局活動致詞時指出，他所監察的地區是缺乏可負擔房屋，存在市場失效情況，但部分原因是不同社區對可負擔房屋實施不同的限制，例如要求房屋必須有太陽能板或最小面積要求等，令到貧困家庭難以得到足夠的房屋供應。

卡什卡里表示，他管理的地區聯邦儲備銀行正深入研究問題，以及加以量化，希望可改善有關問題。

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