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《華爾街日報》引述知情人士稱，迪士尼(Walt Disney)高層正討論讓領導公司動畫部門及旗下動畫工作室Pixar的首席創意總監拉塞特(John Lasseter)，回到公司擔任新職位，但他的管理權力將會被削減，僅保留對創意的影響。

拉塞特去年底被指對工作人員有令人不悅的擁抱和其他觸碰行為，隨後他開始休假。管理層的有關討論適值拉塞特的6個月休假期將於下周一(21日)結束。到目前為止，迪士尼尚未暗示Lasseter會否回到公司；下周一也可能不會作出任何決定。

拉塞特的代表沒有回應查詢。