國際財經

Google母公司Alphabet業績不俗，但股價不升反跌，拖累重磅科技股下滑，大型工業公司3M業績差，加上美國10年期債息升穿3厘，拖累美股下挫。

3M績劣股價插水

美股高開，道指曾升131點，但迅即下滑，中段曾挫619點，跌幅達2.53%，收市仍跳水424點或1.74%，報24024。股價表現最差是3M，勁插6.83%，主要由於公司下調今年盈利指引。Caterpillar上調盈利預測，股價早段漲4.61%，但高層在分析員會議上說，上季業績應是今年最佳水平後，股價收市倒跌6.20%。

納指重挫1.70%。Alphabet雖然營業收入表現理想，惟開支大升令投資者擔心，股價下滑4.45%。Netflix、Facebook、亞馬遜也跟隨跌勢，分別急挫3.66%、3.71%、3.81%，蘋果公司亦跌1.39%。標指則跌1.34%，報2634點。

歐洲股市缺乏方向，英股受能源股帶動升0.36%，德股低收0.17%。

美國10年期債息曾觸及3厘，達3.001厘，是2014年1月以來首次，尾市報2.983厘。兩年期債息也曾升穿2.5厘，是2008年9月後首見。分析員認為，債息上升是受通脹預期影響，市場相信聯儲局未來兩年將合共加息6次。

日圓弱勢失守109關

美滙指數曾觸及三個月高位91.076，尾市靠穩報90.930，歐羅曾跌至兩個月低位，美市尾段持穩在1.22美元水平；美元兌日圓較強，一度創兩個半新高，升至109.19，尾市回順報108.77。金價回穩，紐約6月期金升9美元或0.7%，收市報每盎斯1333美元。

布蘭特期油曾升穿75美元，最高報每桶75.47美元，創3年半新高，收市回吐85美仙或1.1%，報73.86美元。紐約6月期油收市跌94美仙或1.4%，報每桶67.7美元，是4月17日以來最低位。盤中曾攀升至69.38美元，創下2014年11月以來最高位。