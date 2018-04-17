國際財經

科技及醫療巨企業績報佳音，市場憧憬首季盈利表現理想，帶動美股三大指數開市延續強勢，之後升幅擴大，道指曾漲285點；納指大幅跑贏，收市抽高1.74%。

標指重返2700水平

道指收市升213點或0.87%，報24786點，是3月16日以來最高，今年初至今累計重新錄得升幅。成分股之一醫療保險公司UnitedHealth表現最佳，收市急彈3.57%，主要受惠公司業績好過預期，同時調高盈利預測。

網上串流視像供應商Netflix季度業績理想，訂戶人數增長超預期，收市急飆9.19%，升幅為標指成分股中最大，並帶動科技板塊領漲。標指收市漲1.07%，報2706點，重返2700點以上水平；納指上揚1.74%，報7281點。兩個指數都創下3月21日以來最高收市水平。

高盛先升後挫 低收1.65%

高盛盈利亦勝預期，股價卻先升後跌，早段曾漲1.69%，但收市挫1.65%。高盛全日走勢跟摩根大通等大行早前派成績表當天反應一樣，投資者在業績前已偷步買金融股，在業績公布後獲利回吐。日用衞生用品生產商強生的業績也不俗，股價同樣先升後回落。

數據方面，美國3月新屋動工升1.9%，以年率計為131.9萬間，較市場預期佳，2月數字向上調整。3月工業生產按月增長0.5%，好過市場期望。

FactSet統計顯示，分析員平均預料美企首季盈利增加17.3%。

中國昨日公布經濟數據後，亞洲股市未見有太大反應，日股全日反覆，收市輕微上升0.06%。

歐洲股市則受惠於中國人民銀行調降存款準備金率的消息而造好，其中德股升幅達1.57%，與中國經濟有密切關連的礦業股表現突出。

敍利亞局勢憂慮紓緩 美元回穩

投資者估計，美英法聯軍空襲敍利亞不會升級為全面衝突，美元回升。美滙指數報89.497，升0.1%，收復上日下跌0.4%的部分失地。

美元兌日圓輕微退守至107.02，較上日尾市的107.12低。歐羅兌美元由上日的1.2381，回吐至1.2371。

美滙揚 英鎊高位回軟

英鎊一度高見1.4377美元，為2016年脫歐公投後最高水平，惟其後回落至1.4287美元，較上日紐約尾市的1.4338低。

外圍金價下滑，終止連升兩個交易天走勢，紐約6月期金回落1.2美元或0.1%，收市報每盎斯1349.50美元。油價反覆，受惠中東局勢依然緊張，紐約5月期油升0.5%，收市報每桶66.52美元；布蘭特6月期油升0.2%。