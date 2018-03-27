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今日 02:37 國際財經

朱克伯格傳出席美眾院聽證會 調查:近半用戶擬減用Facebook

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Facebook行政總裁朱克伯格計劃接受邀請，出席美國國會因應劍橋分析醜聞而召開的聽證會。另外，一項調查顯示，在劍橋分析醜聞後，近半數的Facebook用戶計劃減少或不再瀏覽該社交媒體。

劍橋分析不適當地使用5000萬Facebook用戶資料後，美國國會多個委員會要求朱克伯格出席聽證會解釋。此前，美國有線新聞網引述消息人士報道，朱克伯格同意出席國會的聽證會，就醜聞接受質詢。

其後，外電引述消息人士稱，朱克伯格將出席4月12日舉行的眾議院能源商業委員會聽證會，解釋醜聞。Facebook發言人拒評上述消息，表示朱克伯格已同意出席國會聽證會，但國會的日期未有定案。

前一天，有報道指朱克伯格將出席參議院司法委員會4月10日舉行的聽證會。

另外，美國證券行Raymond James在醜聞發生後委托的市場調查結果顯示，近20%受訪者表示，將大幅減少使用Facebook；8%將停用Facebook；三分之一表示將在某程度上減少使用Facebook。撰寫報告的Raymond James分析員認為，雖然醜聞會對Facebook帶來一定負面打擊，但隨著時間過去，效應將減弱，相信真正結果不會像調查結果般惡劣，Facebook不會失去市場主導地位。

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