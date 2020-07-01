香港財經

儘管外界對於香港金融中心的質疑聲不斷，金融機構則對於香港的看法非常正面，羅兵咸永道亞太及中國主席趙柏基稱，羅兵咸永道的客戶中，有超過一半都選擇在香港上市，充分說明香港是全球金融中心，加上中概股的陸續回歸，以及剛公布在粤港澳大灣區推出的「跨境理財通」業務試點，對於香港整體金融市場的互聯互通及穩定性也非常利好，而作為社會的一份子，亦會不斷踐行企業責任的使命，繼續堅持保就業、助力穩住市場及投資者的信心。

趙柏基較早前在羅兵咸永道「樂創工坊(PwC Lab)」北京的開幕慶典上，已強調未來中國企業的潛力無限，中國在美國上市的大型企業都在不同階段地尋求在香港第二上市，這對於香港作為一個全球的國際資本市場有一定的影響力。目前，羅兵咸永道有逾300個客戶正在進行IPO，其中在香港上市的案例超過一半以上，與過去多年相若。

儘管目前香港經濟面臨重重逆境和挑戰，羅兵咸永道將與社會共渡時艱，同舟共濟，並秉承「解決重要問題 ，營造社會誠信」的企業使命，攜手共同應對及提振經濟，讓經濟在疫情受控後盡快復甦。目前，羅兵咸永道不僅是香港政府委聘的「保就業」計劃代理人，還率先在疫症情況下承諾不裁員不減薪，共渡時艱。

趙柏基稱，羅兵咸永道身兼企業責任的使命，除了保就業以外，穩住市場及投資者的信心也是至關重要，讓香港繼續成為國際最重要的金融中心之一。

趙柏基強調，維護「一國兩制」，守護香港長期穩定繁榮，共同構建香港良好的營商環境十分關鍵。他續說: 「我個人認為，國家推行港區國安法合情合理，現在亦塵埃落定，確實是一件好事，並能够確保香港的穩定與和諧，接下來我們應聚焦如何在疫情衝擊下，維護香港作為重要的國際金融中心的地位。」