香港財經

滙豐在去年進行調查，發現港人對於退休儲蓄的重要性認知程度已經有所提高，只有20%在職人士表示尚未開始為退休儲蓄，較2014年減少5個百分點。但有近半在職港人不奢望享受舒適的退休生活，而之前只有39%人沒有信心退休後可以維持舒適生活。

報告透過網上訪問了來自16個國家及地區，逾1.7萬名人士，當中有逾1000名港人參與。結果顯示，在職受訪者極為倚賴個人儲蓄或銀行存款支持退休的開支，當中77%預期在結束工作生涯後，會以個人儲蓄為生活費，69%表示退休後，會依靠退休金計劃維生。而港人最關注自己能否負擔退休後的護理支出。

滙豐保險香港行政總裁文德華表示，港人雖然明白退休儲蓄的重要性，但依然未有信心有足夠儲蓄去安度晚年，這種現象值得關注，認為港人平均壽命長，因此更應主動探討退休以後的各種需要，盡早開始為退休而儲蓄，將退休視為整體財務規劃關鍵和長遠的一部分。

調查報告又指出，只有38%的香港在職女性表示對未來的財務狀況有信心，為區內受訪市場中最低。她們中有超過三分一不清楚現時所儲蓄的退休儲備是多少，甚或尚未開始儲蓄。逾半受訪女性認為退休後會難以負擔基本必需品的開支；72%則相信儲蓄不足以應付退休後的醫療或護理支出。

滙豐香港區零售銀行及財富管理業務財富管理業務拓展主管黎美儀表示，香港女性對未來的退休生活有很多憂慮，而她們將關注供養子女排在首位，因此退休準備相對不足。她認為，女性仍有很多方法為自己打造較理想的退休生活，在職女性應該學習更獨立地處理財政。