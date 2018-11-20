香港財經 中國財經

高盛亞太區首席經濟分析師迪安竹(Andrew Tilton)稱，環球經濟增長已有放緩的情況，料明年將會持續；同時，預期亞洲區(日本除外)於明年的經濟增長約6%，較今年少0.2個百分點。其中，中國及香港明年的經濟增長，分別為6.2%及2.6%，分別按年減少0.4個及1個百分點。

高盛預期，中央或會將明年GDP增速略為下調至6%至6.5%，料明年經濟增長最終可達6.2%。該行認為，要達成此增長目標亦非易事，當局需要在避免增長大幅減速及防止債務急升之間取得平衡。

高盛資深中國經濟分析師鄧敏強指，內地明年要維持經濟增長水平，需要有不同的財政政策支持。此外，由於內地消費有減弱趨勢，料固定投資將是支撐經濟增長的主要動力。

他又預期，年底前會再有多一次降準，幅度為50個基點。明年第一季及第二季預期會再各有一次幅度為50個基點的降準。

鄧敏強提到，人民幣走勢有機會於明年首季「破7」，但要視乎中美貿易談判結果。然而，若貿易摩擦再升溫，明年第二季離岸人民幣或要低見7.35水平；而7算雖屬心理關口，但若堅持「保7」，對人民幣國際化進展未必是好事。

高盛料現時至明年底，美國會加息5次。鄧敏強表示，香港會否跟隨加息，要視乎資本外流速度而定。他稱，美國加息後，香港銀行同業拆息(HIBOR)亦會上升，但仍會低於美元LIBOR的水平。