中國財經

中國今年的《政府工作報告》中沒提出經濟增長目標，發改委副主任寧吉喆表示，中央並非首次沒有提出具體經濟增長目標，改革開放以來共有4次。今年無提出經濟增長的目標，不代表經濟增長不重要，不論是保民生保就業，都要有經濟發展作為基礎，經濟目標已經融在其他目標之中。

他表示，消費領域受到疫情衝擊，新型消費在擴容、發揮作用，相信5月社會零售數據會比4月更好一些，恢復性消費是肯定的。下一步將多措並舉促進消費回升，加快培育新型消費，主要是數字消費、網絡消費，進一步促進汽車消費和二手車的流通，落實好新能源汽車購置相關的財稅支持政策。

他稱，今年要推動完成1億非戶籍人口在城市落戶的目標，新開工改造城鎮老舊社區3.9萬個。

他指出，在華投資大項目增多成為利用外資特點，今年年內將還有一批重大外資項目陸續落地，涉及電子訊息、新材料、先進製造等領域。中國今年將繼續縮減外商投資負面清單。

發改委秘書長叢亮表示，合理的債務水平有利於經濟社會發展。這一整套財政政策方案與中國經濟發展和債務風險防控的需要是相匹配的。中國的財政赤字在全球處於較低水平，新增財政資金直達市縣基層惠企惠民。

他指出，境外疫情仍在擴散蔓延，國際經貿活動嚴重受阻，全球的產業鏈、供應鏈也在瀕臨中斷，不確定、不穩定的因素顯著增多。中國已經深入融入全球產業鏈當中，不可避免受到衝擊和影響，也必須採取措施全力以赴地保持產業鏈和供應鏈穩定。