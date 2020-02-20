中國財經

中國人力資源社會保障部副部長游鈞表示，中國通過階段性減免共可減少三項社保企業繳費至少5000億元人民幣以上；這次階段性的減免社保繳費是當局應對新型冠狀病毒疫情的一項特殊措施，也是內地社會保障歷史上的第一次。

游鈞說，這次階段性減免企業三項社會保險單位的繳費，是充分考慮到三項社會保險制度的運行和基金的結餘情況，總體上的基金支撐能力比較強，減免政策實施以後能夠保證制度運行的正常，能夠確保養老金等各項社會保險待遇按時足額支付。

他又指出，這次減免是在去年實施降低社會保險費率政策的基礎上，進一步減輕企業社保繳費的壓力，減負的力度、減負的效果將超過去年，希望通過減免企業社保繳費，能夠切實緩解企業當前的生產經營困難，幫助企業渡過難關，支持企業穩定和擴大就業，努力把新冠肺炎疫情的影響降到最低，保持經濟平穩運行和社會和諧穩定。

根據國務院部署，人社部會同財政部、稅務總局研究制定《關於階段性減免企業社會保險費的通知》，明確了「免」、「減」、「緩」三項措施。「免」，就是從2月起，各省份可以對中小微企業的養老、失業、工傷保險的三項社保的單位繳費實行免徵，免徵的期限不超過5個月，也就是說免徵的政策可以執行到6月。

「減」，就是湖北以外的全國其他省份對大型企業等其他參保單位的三項社保單位繳費可減半徵收，減徵的期限不超過3個月。

「緩」，就是受疫情影響，生產經營出現嚴重困難​​的企業可申請緩繳，緩繳的期限原則上不超過6個月，緩繳期間免收滯納金。