訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 15:23 港股直擊 中國財經

旭輝回應裁員:每年組織優化淘汰率5-8%

《澎湃》報道，旭輝集團(00884)開始瘦身計劃，進行裁員，涉及財務、投資等多個部門。旭輝發言人表示，有關報道絕不屬實，公司沒有裁員計劃，有關安排屬於正常優化升級。

發言人稱，一直以來，旭輝高度重視人才發展，認為員工是企業的寶貴財富。在發展的過程中，旭輝嚴格控制人員編制，追求人均效能的不斷提升，拒絕用數量去解決人才質量的問題。

發言人表示，旭輝有完整的績效考核制度和人才盤點系統，確保員工的持續發展，每年對績效不合格、文化不相符的員工進行優化和淘汰，平均每年的組織優化淘汰率大約在5-8%。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。