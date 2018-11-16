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《澎湃》報道，旭輝集團(00884)開始瘦身計劃，進行裁員，涉及財務、投資等多個部門。旭輝發言人表示，有關報道絕不屬實，公司沒有裁員計劃，有關安排屬於正常優化升級。

發言人稱，一直以來，旭輝高度重視人才發展，認為員工是企業的寶貴財富。在發展的過程中，旭輝嚴格控制人員編制，追求人均效能的不斷提升，拒絕用數量去解決人才質量的問題。

發言人表示，旭輝有完整的績效考核制度和人才盤點系統，確保員工的持續發展，每年對績效不合格、文化不相符的員工進行優化和淘汰，平均每年的組織優化淘汰率大約在5-8%。