中國財經 時事脈搏

中共中央政治局召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。中共中央總書記習近平主持會議。會議要求要堅定做好去槓桿工作，把握好力度和節奏，下決心解決好房地產市場問題。

會議認為，上半年經濟保持總體平穩、穩中向好態勢，主要宏觀調控指標處在合理區間。當前經濟運行穩中有變，面臨一些新問題新挑戰，外部環境發生明顯變化，要採取針對性強的措施加以解決。下半年，要保持經濟社會大局穩定，深入推進供給側結構性改革，打好「三大攻堅戰」。要堅持穩中求進工作總基調，保持經濟運行在合理區間。

會議要求，第一，保持經濟平穩健康發展，堅持實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，提高政策的前瞻性、靈活性、有效性。財政政策要在擴大內需和結構調整上發揮更大作用。要保持流動性合理充裕。要做好穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期工作。保護在華外資企業合法權益。

第二，把補短板作為當前深化供給側結構性改革的重點任務，加大基礎設施領域補短板的力度，增強創新力、發展新動能，降低企業成本。

第三，把防範化解金融風險和服務實體經濟更好結合起來，堅定做好去槓桿工作，把握好力度和節奏，協調好各項政策出台時機。要通過機制創新，提高金融服務實體經濟的能力和意願。

第四，推進改革開放，繼續研究推出一批管用見效的重大改革舉措。要落實擴大開放、大幅放寬市場准入的重大舉措，推動共建「一帶一路」向縱深發展，精心辦好首屆中國國際進口博覽會。

第五，下決心解決好房地產市場問題，堅持因城施策，促進供求平衡，合理引導預期，整治市場秩序，堅決遏制房價上漲。加快建立促進房地產市場平穩健康發展長效機制。

第六，做好民生保障和社會穩定工作，把穩定就業放在更加突出位置，確保工資、教育、社保等基本民生支出，強化深度貧困地區脫貧攻堅工作，做實做細做深社會穩定工作。