中國財經

中國第二季經濟增長符合市場預期。分析人士指出，中國上半年經濟仍如期平穩收官，但下半年對經濟不利的不確定因素或明顯加大。

國家統計局公布，中國第二季國內生產總值(GDP)按年增長6.7%，符合市場預期，是連續12個季度保持在6.7%至6.9%的區間。首季GDP則按年增長6.8%。

今年上半年，中國國內生產總值41.9萬億元人民幣，按年增長6.8%，增速比去年同期回落0.1個百分點。國務院總理李克強在《政府工作報告》中，將今年GDP增長目標定在6.5%左右。

上半年規模以上工業增加值按年增長6.7%，略遜預期；6月工業增加值按年增長6%，遜預期。上半年全國固定資產投資增長6%，符預期。上半年社會消費品零售總額增長9.4%，符預期；單計6月則增長9%，勝預期。

中國國際經濟交流中心指出，次季GDP增長與預期一致，上半年保持6.8%，但6月固投和工業增加值均有所下降，消費略有回升，認為中國經濟總體下行壓力仍在，尤其目前國際環境更嚴竣，中美貿易戰剛開打，下半年對經濟不利的不確定因素明顯加大，形勢可能會更加嚴竣。

該中心表示，儘管經濟下行壓力不減，但從近期公布的工業企業利潤及財政收支數據等來看尚好，相較金融市場的動盪，實體經濟總體仍較平穩。從政策的調控角度看，下半年應更着重於內需的擴大，貨幣政策亦應適當鬆動一些。

國家信息中心宏觀經濟研究室表示，雖然6月工業增加值略有回落，主要受去年同期基數較高影響，上半年GDP保持6.8%的增速相當不錯。從需求端看有放緩跡象，固定資產投資有所放緩，但消費尚好，上半年整體經濟保持相對平穩狀態。

展望下半年，由於中美貿易戰的影響，以及不確定因素增加，下半年經濟下行壓力有所加大，GDP增幅或回落至6.6%左右，固投因政府清理PPP項目、房地產投資下半年預計會放緩等因素，貨幣政策應適度增加靈活性，下調存款準備金率仍有空間。

ING集團下調中國GDP增長預測，指貿易戰將透過製造業、物流業直接影響到內地經濟增長，中國第三季GDP預測由此前的6.7%下調至6.6%；第四季GDP則由6.7%調降至6.5%。

恒生銀行(00011)經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇表示，維持今年內地經濟增長6.6%的預測。國際貿易糾紛對上半年內地經濟的影響甚微，但此因素和內地去產能、去庫存的政策，以及偏高的比較基數，或會令下半年內地經濟增長略為減慢。