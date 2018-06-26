訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 21:52 中國財經 香港財經

樂視網:不悉FF資金來源與賈躍亭有否關係

放大圖片

於深交所上市的樂視網發出澄清通告，指留意到有關《許家印買下賈躍亭的FF 恒大67億入股45%成第一大股東》等文章的報道，指公司目前無法確認Faraday Future的資金來源，與公司關聯方應收款項或賈躍亭未履約的相關承諾借款是否存在直接或間接關係。

通告又指出，截至目前，公司與上述報道提到的香港時穎公司、Smart King公司、Faraday Future均無股權關係或合作關係。

恒大健康(00708)受相關消息刺激，股價今日大升66.16%，收報7.66元。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。