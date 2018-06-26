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於深交所上市的樂視網發出澄清通告，指留意到有關《許家印買下賈躍亭的FF 恒大67億入股45%成第一大股東》等文章的報道，指公司目前無法確認Faraday Future的資金來源，與公司關聯方應收款項或賈躍亭未履約的相關承諾借款是否存在直接或間接關係。

通告又指出，截至目前，公司與上述報道提到的香港時穎公司、Smart King公司、Faraday Future均無股權關係或合作關係。

恒大健康(00708)受相關消息刺激，股價今日大升66.16%，收報7.66元。