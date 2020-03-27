重要通告 港股直擊

工商銀行(01398)公布，截至去年底止全年股東應佔利潤3122.24億元(人民幣‧下同)，按年增4.89%；每股收益0.86元。工行末期息每股派0.2628元，按年增加4.87%。

期內，利息淨收入6069.26億元，按年增6.01%。淨利息差和淨利息收益率分別為2.08%和2.3%，分別下跌8個基點和6個基點。

工行去年非利息收入1690.76億元，較上年增長10.8%，佔營業收入的比重為21.8%。其中，手續費及佣金淨收入1556億元，增長7.1%，其他非利息收益134.76億元，增長84.6%。

去年，該行計提各類資產減值損失1789.57億元，按年增長10.7%，其中計提貸款減值損失1621.08億元，增加10%。

截至去年底，工行不良貸款2401.87億元，增加51.03億元，不良貸款率1.43%，下降0.09個百分點。撥備覆蓋率199.32%，比上年末提高23.56個百分點；貸款撥備率2.86%，提高0.18個百分點。



去年底，核心一級資本充足率13.2%，按年升0.22個百分點；一級資本充足率14.27%，升0.82個百分點；資本充足率16.77%，升1.38個百分點。

工行表示，當前世界經濟仍處於國際金融危機後的深度調整期，全球動盪源和風險點增多。國內經濟運行總體平穩，同時經濟下行壓力加大，突如其來的新冠肺炎疫情，無可避免地對內地經濟運行造成衝擊。同時也要看到，內地經濟韌性強、潛力足、迴旋空間大，經濟長期向好的基本面沒有改變。