重要通告 港股直擊

中國南方航空股份(01055)公布，7月客運運力投入按年上升13.3%，其中國內、地區及國際，分別升11.74%、21.05%及16.62%。

期內，旅客周轉量按年上升13.47%，其中國內、地區及國際，分別升12.59%、16.32%及15.42%。客座率為82.13%，上升0.13個百分點，其中國際和地區下降0.85和3.13個百分點，國內上升0.63個百分點。

貨運方面，7月貨運運力投入按年上升18.89%，貨郵周轉量升15.16%；貨郵載運率52.14%，下跌1.69個百分點。