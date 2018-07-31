重要通告 港股直擊

利福國際(01212)公布，預期截至6月底止，中期盈利將按年減少48%，去年同期盈利17.17億元。

該公司指出，盈利減少主要是沒有去年同期因出售59.56%附屬公司權益錄得4.21億元的一次性收益，同時金融資產及銀行存款的投資收入按年大幅下跌。此外，期內金融市場狀況出現波動，導致金融資產的公平值出現未變現虧損。

另外，期內投資物業錄得的公平值增加將有所減少，去年同期公平值增加3.52億元。

不過，該公司指出，零售銷售預期錄得按年同店銷售額增長約24%。