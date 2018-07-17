重要通告 港股直擊

中國銀行(03988)公布，董事會同意聘任中國進出口銀行前行長劉連舸為該行行長，並選舉他為該行副董事長。

中行指出，劉連舸將自中國銀保監會核准其任職資格之日起，擔任該行行長及副董事長。