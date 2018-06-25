重要通告 港股直擊

京維集團(01195)公布，以代價900萬元人民幣(約1080萬港元)，收購江蘇省徐州市物業管理業務。

目前該公司主要從事地產發展及黃金開採業務，該收購為具經常性現金流的穩健業務，並可產生盈利。