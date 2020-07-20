今日 20:54
重要通告
港股直擊
中國飛機租賃(01848)公布，與南方航空(01055)訂立買賣協議，向其購買兩架空中巴士A330-200飛機，預期交易將於8月底前。
交易完成後，將有關飛機回租予南航。
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