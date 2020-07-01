即巿股評 港股直擊

6月最後一個交易日，恒指收報24427點，上升125點，全月累漲1466點(6.38%)，第二季進賬824點(3.49%)。不過，今年上半年仍可謂驚心動魄，恒指下滑3763點(13.35%)，2020年迄今跑輸並未「見熊」的上證指數，以及獲聯儲局放水力撐大幅反彈的美股。

港股雖然未能收復「五窮」失地(1682點)，惟6月不「絕」，因此「七翻身」也就無從說起，那麼，2020年餘下時間將何去何從？

附【圖】所見，1997年以來，恒指第三季表現普遍欠突出(23年共有11次下挫)，但下半年計相對理想(14次上升)，且錄得顯著跌幅的都屬「股災級」年份：1997年(亞洲金融風暴)、2000年和2001年(科網泡沫爆破)、2008年(金融海嘯)、2011年(歐債危機)、2015年(A股大時代淪為股災)。今年上半年港股已步入熊市，下半年再度崩盤機會較低。

然而，後市難免會被看淡一線，皆因新冠肺炎疫苗尚未面世，重啟經濟始終帶來一定風險，全球經濟復甦需時，本港沒可能獨善其身。此外，中美關係在「後肺疫時代」漸趨緊張，對香港有害無利，特別是「港區國安法」正式實施對本港影響有待觀察。恒指2018年和2019年下半年都受中美貿易戰拖累而輕微回落，今年延續弱勢的機會不能抹殺。

必須留意的是，美國在疫情及示威皆無法控制下，總統特朗普連任之路相當崎嶇，民調暫時落後於民主黨的拜登，但就算白宮易主，美中交鋒預期不會降溫，換句話說，美國總統大選固然觸動環球政經局勢，而本港身陷兩強角力漩渦，處境將沒有轉變。

儘管疫情和政治陰霾未散，港股並非毫無利好因素支持，中概股回歸便是其一。網易(09999)及京東(09618)已相繼來港第二上市，惟因股價早在美市錄得若干漲幅，登陸本港反而有調整壓力，但從阿里巴巴(09988)的經驗可見，股價經一輪整固後或重踏升軌。中概股預計陸續回歸，對港股投資氣氛具刺激作用。

中概股在港掛牌的另一項意義是提升恒指估值，阿里連同美團點評(03690)很大機會在8月季檢時「染藍」，而科企巨擘落戶香港，將逐步增加恒指的新經濟板塊比重，亦對整體估值有幫助。

若不計科企的潛在貢獻，恒指估值也屬吸引，據EJFQ內恒指經周期調整市盈率(CAPE)僅約10倍，處紀錄偏低水平。彭博資料顯示，恒指未來12個月每股盈利預測只是比高位下調約一成，計及企業盈利倒退，港股依然便宜，潛在回吐幅度亦相對細。

第三季屬上市公司業績發布密集期，這些中期或年度成績表，足以反映企業在新冠肺炎「壓力測試」下的表現，投資者應能找出較具抵禦力，甚至在疫情中尋到商機的公司為目標，新經濟股可看高一線，即使估值無疑偏貴，但每次調整，龍頭股都是吸納對象。

信報投資研究部

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