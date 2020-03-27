即巿股評 港股直擊

面對去年底開始新型冠狀病毒於國內肆虐，不論大型或小型企業的營商環境都面對嚴峻考驗，當然財務實力雄厚的公司，於疫情應對及業務發展上較有優勢，正如於今年2月20日中午發佈的2019/20財政年度第三季業績公告的聯想集團(00992)，營業額及稅前溢利均創歷史新高。面對主要零部件供應短缺，集團各個業務範疇仍展現出良好表現。個人電腦業務表現優於市場，繼續穩居全球冠軍；移動業務連續第五個季度實現盈利，以及數據中心業務亦取得良好進展。此外，集團財務穩健，去年底持有現金等價物近36億美元 (即近280億港元)。

首三季純利增三成

先看看業績，聯想截至去年底止首三季營業額401.4億美元，按年升2.1%；純利6.23億美元，升30.3%，增長表現不俗。能在2019年複雜多變的全球市場環境及主要零部件供應嚴重短缺形勢下，取得創歷史新高的業績，足以證明聯想集團具備較強的執行力、核心競爭力和抗風險能力。集團有多方面業務，包括個人電腦和智慧設備業務、移動業務，以及數據中心業務等。而面對疫情，集團受到的影響較同業為低，因為業務分佈平均，在全球多個地方有不同生產廠房，集團50%至60%的生產來自自設廠房，並不完全依賴代工生產，同時在日本、印度有個人電腦生產能力，在巴西亦有手機生產基地可靈活快速應變，較少受單一國家影響。

業務受惠於新趨勢

此外，5G的推出將為各行業帶來更智能化的變革，企業對服務器及存儲的需求將大增，各設備的互聯互通，數據交流變得更頻繁，市場對智慧型科技產品的需求亦會上升，同時是次疫情牽起遠程教育 (remote education)、遠程工作 (remote work)、家庭娛樂 (home entertainment)，並遠程健康諮詢 (remote health consulting) 等新趨勢，將對聯想有利，例如個人電腦和數據中心業務將受惠。聯想智慧化轉型的相關業務增長勢頭強勁，轉型成效正逐步體現。19/20財年首三季度，軟體與服務業務收入首次突破10億美元，按年增長達41%。另外，數據中心業務亦快速增長，其目前的策略為盡量擴大市場佔有率，目標是要躋身全球首三位。未來，相信在智慧業務、智慧教育和智慧醫療的推動下，行業將實現翻倍的高速增長。

造假傳言不攻自破

至於早前市場對集團關注點落在2月下旬被沽空機構狙擊的消息上，但其後全球各大股市均大幅下跌，聯想股價某程度上只是跟隨大市及外圍下跌。為消除投資者的疑慮，集團已迅速解畫，強調財務狀況穩健；並指出，由於季內有策略地增加關鍵零部件存貨數量，同時，應收賬款保理因更換保理合作夥伴而按年下降，因而使經營產生的現金按年減少。另外，在向新的保理合作伙伴過渡以及加強新運營的過程中，需要承擔額外的成本，其中包括短期運營成本和融資貸款，這些均導致了財務成本增加。然而，集團為提高新保理平台的效率所做出的努力已開始顯現效果，19/20財年第三季度的財務成本和保理成本分別按季減少2,860萬美元和2,560萬美元，可見沽空機構提出的指控無力。

現金流強可抗逆境

聯想持有大量現金儲備，主因19/20財年首三季度經營活動產生的現金淨額接近18億美元(折合超過138億港元)；現金及現金等價物增加接近9億美元(折合超過69億港元)，反映有足夠資源應對現時充滿不確定因素的市場挑戰。另於業績上亦列出管理層的未來策略，儘管宏觀風險因素可能帶來短期波動；但預計全球對科技產品的需求仍將保持強勁，集團有信心繼續推動長期的盈利性增長。集團在個人電腦和智能設備業務、移動業務，以及數據中心業務均有講解發展前瞻，有興趣瞭解的讀者可查閱業績公告。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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