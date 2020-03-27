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今日 08:11 即巿股評 港股直擊

【個股分析】防守性股份 首選碧桂園服務

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港股連升兩日後，昨日出現調整，短期內預期港股將有機會橫行整固，市場將再度觀望疫情發展，雖美國已推QE，但只是解決了資金面的問題，究竟疫情對經濟會帶來多大影響，暫時仍未知數。此外，08年金融海嘯爆發後，美國也曾推QE，但推QE後市場仍然波動一段時間後才真正見底，這代表了推QE之時，並非就是市場見底回升的時間，仍有很大可能市況會再度調整，跌勢未必如之前般急遽，但市場仍會十分波動，若偶爾看見市況反彈便心急入市，潛在虧損可以很大。

若近期計劃入市，建議可選一些防守性股份，如物管股，由於受疫情的影響相對較低，自去年開始，物管股已逐漸替代了公用股的角色。筆者認為內房股與物管股就是給投資者「一攻一守」之選，疫情爆發，又或早前中美貿易糾紛，應持有物管股，但當經濟明顯好轉之時，則不妨換馬改持內房股。

眾多物管股中，可留意碧桂園服務(06098)，該公司的現金流和財務狀況穩定，在疫情在全球蔓延期間，現金流對任何企業都尤其重要。此外，截至去年12月底止全年業績，碧桂園服務錄得營業額96.45億元(人民幣、下同)，按年升106.3%。純利16.71億元，按年升81%；每股盈利62.73分，盈利增長比市場預期為佳。 建議可候29元買入，中線目標34.5元，跌穿27元止蝕。

麥振威
證監會註冊編號:(AEK 141)
富昌金融集團聯席董事
＊　筆者無持有上述股份任何權益

 

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