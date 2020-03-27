即巿股評 港股直擊

昨天恒指以全日高位開市後，走勢反覆偏軟，全日波幅441點。恒指收報23352點，跌174點或0.74%，成交金額 1217.79億元。國指收報9447點，跌81點或0.86%；上證收報2764點，跌16點或0.6%。三項指數都偏軟，以港股走勢較差。

恒指以陰燭收市，若配合前交易日走勢一併參考，譜成「穿頭破腳」的利淡形態，但力量不算很強。MACD快慢線正差距擴闊，走勢向好，並與指數背馳，惟成交縮減。全日上升股份 794隻，下跌 870隻，整體市況偏弱。

歡喜傳媒(01003)發盈喜，料2019財年的溢利不低於1億元，去年虧損4.45億元。集團轉虧為盈主要因為：(i)主營業務－電影及電視劇版權投資及「歡喜首映」流媒體平台的收益預計大幅上漲； 及(ii)期內確認以股份為基礎付款之開支顯著減少。

美國上周新申領失業救濟人數急增至逾328萬人的紀錄新高，遠超市場預期。不過，投資者反過來憧憬美國將會推出更多救市措施，再加上美國參議院通過2萬億美元刺激方案，都有助提振經濟。另方面，誠如筆者早前提出，各國政府應該合作推出措施去救市。言猶在耳，二十國集團 (G20) 領袖緊急視像峰會後發表聯合聲明，同意攜手抗疫，各國合共投放5萬億美元振興經濟，並繼續在財政上支援受影響的企業和勞工，紓緩疫情的衝擊。各國又支持和肯定包括封關撤僑，以及推遲東京奧運等防疫措施。在上述的財政措施配合下，昨晚美股向好，三大指數升近6%。

惠譽確認美國評級為AAA，展望評級為穩定。惠譽指美國主權評級等受經濟規模、高人均收入及充滿活力的商業環境等結構性優勢支持。不過，惠譽亦指新冠肺炎對經濟及公共財政帶來巨大衝擊，近期採取負面評級行動的風險已經上升。

夜期及ADR向好，料恒指可高開，阻力參考繼續定於為3月13日高位24184點。不過，若指數未能上破此水平，或會調頭回軟。另，中國今早9:30會公布2月規模以上工業企業利潤率，數據或會令市況波動，投資者宜注意風險。

個股

SOHO中國(00410)的主要業務為從事房地產開發與投資的企業。

集團在2019財年實現營業額約人民幣18.47億元，同比增長約11%。毛利率約為82%，高於2018年的為75%。股東應佔淨利潤約人民幣13.31億元，同比增長約8%。在截至2019年12月31日，集團運營穩定的投資物業平均出租率約為90%。

在較早之前，集團披露正與海外金融投資者洽談，以探討進行戰略合作的可能性，但暫時未有正式協議。

近年集團股價走勢呈旗形，並在金融科技系統出現信號。股份上日收報3.6元，市盈率12.561倍。

岑智勇 獨立股評人