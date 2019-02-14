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【異動股】中通服揚逾4%創逾11年高 昨獲麥格理續唱好

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昨日續獲麥格理睇好的中國通信服務(00552)，股價曾創逾11年新高，一度高見8.17元，揚4.2%，現造8.14元，仍升4%，成交金額6492萬元。

該行稱，內地今年政策重點為5G，料對鐵塔(00788)及中通服股價有利，續予中通服「跑贏大市」評級，目標價看9元。

至於鐵塔現跌2.2%；中興通訊(00763)下滑0.3%；京信通信(02342)升0.5%；長飛光纖(06869)降1.3%。

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