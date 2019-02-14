即巿股評 港股直擊 中國財經

A股豬年開市後升勢加速，帶動恒指連續3個交易日造好，昨天再漲326點，收報28497點；買賣暢旺，成交金額逾千億，達到1210億元，較周二勁增26%。

港股踏入2019年以來可謂先苦後甜，首天紅盤重挫715點，但翌日隨即穩步向上，本周相繼突破28000點收市及俗稱牛熊分界的250天線，究竟情況是熊市反彈抑或已進入牛市一期？

大市「牛定熊」或有爭論，惟今年投資主題是5G概念，相信沒有太多異議。5G，即第五代流動通訊技術，對比4G性能大大提高：5G每秒傳輸速率1Gbps(4G的100倍)，峰值可達20Gbps；5G網絡遲滯僅1毫秒(4G約50毫秒)；5G網絡容量大幅擴至每方米10Mbps；5G連接密度上升到100萬/平方公里；5G能耗亦將降低，延長設備續航時間。5G的高頻波段也能滿足近場及遠距等不同的通訊需求，可以用於龐大數據傳輸、雲端計算、車聯網、智慧能源、無線醫療、智能家居、聯網無人機、個人AI助理、智慧城市等等。

5G亦具實際經濟效應，內地工信部預測，在2020至2025年，5G直接帶來經濟總產出10.6萬億元人民幣，創造經濟增加值3.3萬億元人民幣和310萬個就業職位。

5G應用範圍廣泛兼對經濟有刺激作用， 屬全球「兵家必爭之地」，連中美貿易糾紛也被視為爭奪5G話語權的較量。貿易談判結果未知，惟內地已表明不可喪失發展高科技的權利，有關投資相信不會縮減。

工信部官員近日表示，目前內地5G第三階段測試工作初步完成，5G基站與核心網絡設備已達預商用要求。針對後續發展，就要加快推進5G網絡建設。

電訊營運商是5G網絡的最終下游客戶，過去3G及4G時代的資本支出變動可作籌劃5G的參考。附【圖】所見，2009年內地發放3G牌照，資本開支即邁向擴張期，直到2010年中基本完成網絡覆蓋才逐步回落；2013年底內地批出4G TDD牌照，往後資本支出顯著上升，但隨着2015年2月再發放FDD 牌照，4G建設進入尾聲，資本開支才連續3年減少。

據估計，內地5G投資額或達到1.2萬億元人民幣，比4G高出五成，但5G下游應用諸如無人駕駛、工業互聯網、物聯網、超高清等尚在初階，電訊商可以有較多時間建設網絡，預期會延長5G產業鏈的景氣。

至於值得關注的5G概念港股，首選是電訊基站的指定建設商中國鐵塔(00788)，該公司將受惠於電訊營運商資本開支回升，以及5G網絡基建投入增加；第二隻是設備製造商中興通訊(00763)，其與華為雖然可能面臨外國抵制，惟內地作為5G發展最快市場之一，可為其業務拓展提供相當空間。中國鐵塔及中興通訊股價昨天分別上漲7%和7.6%。

信報投資研究部

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