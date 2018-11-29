訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 11:40 港股直擊 即巿股評

【異動板塊】 招金山東黃金揚逾4% 金價返1220美元

放大圖片

美國聯儲局主席鮑威爾「放鴿」，隔夜美滙回落0.6%，金價回升至1220美元樓上，帶動金礦股造好。

招金礦業(01818)揚4.3%；山東黃金(01787)揚4.1%；中國黃金(02099)升1.9%；紫金(02899)也升2.8%。

另外，美滙跌，市場憧憬將利好資源格價，一眾資源股走高。五礦資源(01208)現飆6.9%；洛陽鉬業(03993)抽升5.9%；江銅(00358)升0.9%；中鋁(02600)也升0.4%。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。