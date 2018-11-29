美國聯儲局主席鮑威爾「放鴿」，隔夜美滙回落0.6%，金價回升至1220美元樓上，帶動金礦股造好。
招金礦業(01818)揚4.3%；山東黃金(01787)揚4.1%；中國黃金(02099)升1.9%；紫金(02899)也升2.8%。
另外，美滙跌，市場憧憬將利好資源格價，一眾資源股走高。五礦資源(01208)現飆6.9%；洛陽鉬業(03993)抽升5.9%；江銅(00358)升0.9%；中鋁(02600)也升0.4%。
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另外，美滙跌，市場憧憬將利好資源格價，一眾資源股走高。五礦資源(01208)現飆6.9%；洛陽鉬業(03993)抽升5.9%；江銅(00358)升0.9%；中鋁(02600)也升0.4%。
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