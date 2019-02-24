即巿股評 港股直擊

於11月20日恆指跌逾530點，跌幅達2.02%，失守26,000點收市，受著市傳蘋果大幅削減新iPhone的生產訂單的影響，當日港科技股明顯受壓，騰訊 (00700) 跌近3.30%；手機設備股瑞聲科技(02018) 和舜宇光學 (02382) 分別跌近3.70%和2.40%；軟件開發商金蝶國際(00268) 則跌近5.50%。至於中期虧損收窄至8,410萬人民幣的阿里健康 (00241) 更跌近7.50%；10月4G上客量放緩至508.3萬戶的中國移動 (00941) 就跌近1.00%。然而，同為科技股的小米集團－W (01810)，當日卻逆市升逾8%，明顯與前一天 (11月19日) 收市後公佈今年第三季業績表現有關。

第三季猶勝第二季業績

截至今年9月30日，集團於第三季收入按年升49.1%至508.5億元 (人民幣‧下同)，按季計升12.4%；毛利升26.4%至65.8億元，按季增16.4%；經營溢利則按年跌38.4%至22.1億元；以及純利接近25億元，較去年同期蝕110億元為虧轉盈。至於今年首九個月集團收入按年升64.1%至1,304.9億元；毛利按年升43.6%至165.3億元；純利101.4億元，較上年同期蝕308億元亦是虧轉盈。事實上，集團於今年第二季經已轉虧為盈，但公佈業績翌日 (8月23日) 股價一度升逾7%，最終卻倒跌1.36%收報，並見之後股價有下行壓力，至10月30日最低收報11.66元，較上市價17.00元低逾三成，歷時卻不足三個月 (上市日期為7月9日)，當時股價表現欠佳相信與大市氣氛有關。

昔日股價判斷阻力範圍

踏入11月起港股略有起色，再配合小米第三季業績猶勝第二季，理應可帶動股價續升，但實則對股價走勢不宜太樂觀。參考10月10和11日的下跌裂口介乎13.64至13.00元，而11月19日收報13.60元，仍處於回補裂口狀態，卻於11月20日升逾8%收報14.74元，不但突破裂口頂部，更錄得10月4日以來最高收市價，加上11月21日再升至14.84元，似乎升勢不俗。但要留心於11月21日高見15.16元後見回落，不排除15.00元會有阻力；可是論到較明顯的阻力位，則可留意於8月31日至9月27日接近一個月，收市價介乎16.80至15.66元，傾向認為於16.50元會有較大阻力，若推斷正確，相信股價會在14.50至16.50元整固一段日子。

銷量與平均售價皆增長

而股價能於11月19至21日連升三日，累升近15%，認為是釋出了中國內需放緩對小米手機銷量的影響，面對蘋果公司手機銷量減少之際，小米於今年第三季手機銷量高達3,330萬部，較去年同期增長逾兩成。智能手機平均售價亦見上調，從去年同期每部為930.7元，增至今年第三季的1,052元，增長超過一成三。再者，集團自第三季起亦已脫離「負資產」行列，從今年截至6月底錄得負債淨額超過1,100億元，至9月底資產淨值超過672億元。然而，每股資產淨值折合為3.3616港元，較11月21日收報14.84元，產生市賬率為4.41倍。不過要維持這麼高的市賬率，若未能保持全年溢利增長率為三成或以上，恐怕會步瑞聲科技、通達集團 (0698) 和丘鈦科技 (1478) 等手機設計股後塵，股價會有顯著下行的風險。

參考眾大行對股價看法

論到風險，例如花旗給予此股的投資評級為「買入」，卻加上「高風險」三個字，意味著業務表現和股價走勢，均可出現大幅波動。而美銀美林則表示考慮到小米第三季業績和與美圖公司(01357) 合作因素，將集團於2018和2019年純利預測分別上調4%；不過仍憂慮新興市場匯兌風險帶來的毛利率壓力，以及中國互聯網市場整體面對評級下降，所以重申小米「跑輸大市」評級，目標價訂於11.00元。筆者參考13間大行對小米目標價預測，訂於在上市價17.00元或以上的有10間，其中摩根士丹利、德銀、高盛和麥格理更不少於20.00元，目標價介乎20.00至25.00元，反映大部分大行對小米前景感到樂觀。就著11月21日收報14.84元來看，買入作中長線投資當然無妨；不過若是短線操作，則認為13.00元或以下為佳。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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