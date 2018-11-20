港股直擊 即巿股評

雖然昨日恒指收復50天線，但隔晚美股重創勢拖累今早港股，市場仍然憂慮全球經濟增長放緩，科技股料跑輸。

周一美股遭重挫，道指最多瀉512點，收市仍挫395點或1.56%，報25017點；投資者憂慮中美貿易戰持續；標普500跌1.66%報2690點，納指大跌3%報7028點。

FAANG股票普遍下跌，蘋果已把3款新iPhone減產，蘋果跌4%，亞馬遜跌5.09%，Netflix跌5.45%，谷歌跌3.82%，Facebook跌5.72%。目前FAANG均從近期最高點下跌20%以上，跌入熊市。京東跌超8%，因三季度營收不及預期。

另外，英國《金融時報》報道，中國監管機構指控南韓三星電子、SK海力士及美國的美光(Micron)3間半導體公司違反反壟斷法。消息打擊美國晶片股，美光跌6.6%，Nvidia上周五急插後，周一再瀉12%。

美林美銀調查顯示，基金經理對全球經濟呈現出2008年以來最悲觀的看法，44%的基金經理預期全球經濟增長將在明年減速，這是2008年11月來最差的預期；54%的基金經理預期，中國經濟會在明年減速，也將是近兩年來最差的經濟表現。

據CME「美聯儲觀察」，聯儲局12月加息至2.25至2.5%的概率為65%，較上周五的69%為低。

周一美滙指數紐約尾盤跌0.23%報96.2013，連跌兩日，創兩周新低。歐羅兌美元則漲0.3%報1.1453，連漲五日。聯儲局官員就美國經濟發表謹慎言論。聯儲局副主席克拉里達和達拉斯聯儲總裁柯普朗上周五就全球經濟可能放緩表示憂慮，市場大量押注加息周期進入尾聲，儘管他們仍暗示，未來將進一步加息。

油價繼續在低位回升，周一紐約期油收市升1.2%報每桶57.38美元，連漲四天。法國或對伊朗實施制裁。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍低於本港上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報65.65元，較本港上日收市低0.4元；騰訊(00700)ADR收報285.7元，低5.5元；國壽(02628)ADR收報16.68元，低0.2元。「三桶油」亦向下，中海油(00883)ADR收報13.16元，低0.18元；中石油(00857)ADR收報5.58元，低9仙；中石化(00386)ADR收報6.65元，低0.12元。電訊股方面，中移動(00941)ADR收報76.3元，低0.95元；聯通(00762)ADR收報8.8元，低5仙；中電信(00728)ADR收報4.08元，低7仙。

ADR港股比例指數報26085，較周一恒指收市跌287點或1.1%。恒指昨日收報26372點，升188點或0.7%，重上50天線，連升三日累漲717點或2.8%。北水趁高減持，全日淨走7.83億元。大市沽空比率15.21%，較上周五急增1.56個百分點。平保(02318)全日沽空金額續居首，金額11.54億元，沽空比率53.8%。恒指今早料低開近三百點，短期支持參考20天線約25700點附近水平。

焦點股份

小米集團(01810)：截至9月底止第三季股東應佔溢利24.99億元(人民幣‧下同)，去年同期虧損109.89億元，按年比扭虧為盈，按季比則下跌82.9%。智能手機分部毛利率由去年第三季的11.7%降至今年第三季的6.1%，整體毛利率則由去年同期15.3%降至今年第三季度的12.9%。今年首三季，股東應佔溢利101.45億元，扭虧為盈，去年同期虧損307.96億元。

美圖公司(01357)：預期截至12月底止年度，淨虧損介乎9.5億元(人民幣‧下同)至12億元，去年淨虧損1.97億元。淨虧損擴大主要是智能硬件分部的收入減少、智能手機銷售產生的毛利潤在下半年快速下降等。美圖同時宣布與小米(01810)簽訂戰略合作框架協議，將授予小米美圖品牌的全球獨家授權以及與所有未來的美圖品牌的智能手機(美圖V7型號除外)，及某些智能硬件產品相關的某些技術和域名的全球授權。

阿里健康(00241)：公布截至9月底止中期虧損8410.4萬元(人民幣‧下同)，每股虧損0.8分，不派中期息。去年同期亦虧損9091.1萬元。