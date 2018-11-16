港股直擊 即巿股評

英國脫歐進入直路，不過英內閣分裂震散鎊滙，隔晚美股震盪，道指一度失守25000大關，其後三大指數拗腰彈。港股昨日急升448點後，今早或再上試50天線阻力。板塊要留意教育股。

道指一度挫292點，低見24787，其後拗腰，收市彈208點或0.83%，報25289點；標普500指數彈1.06%；納指彈1.72%，雙雙終止五連跌。蘋果公司股價反彈2.4%，亞馬遜升1.2%。美國上周首次申領失業救濟人數為21.6萬人，多過預期，較前一周增加2000人。

油價暫時喘穩。美國上周原油庫存增加1030萬桶，多於市場預期，但無礙紐約期油升0.4%，收報每桶56.46美元。布蘭特期油升0.8%，報每桶66.62美元。

美國貿易代表萊特希澤否認曾經向部分工業界人士披露，暫緩向另一批中國貨徵收關稅的行動。另外，美國商務部長羅斯表示，中美首腦峰會充其量只會達成框架貿易協議，依然計劃1月將中國關稅提高至25%。

歐洲方面。英國首相文翠珊宣布脫歐協議草案後，多名高官相繼辭職，昨晚英鎊一度急插2%。英國保守黨內計劃針對首相文翠珊發起不信任投票未達最低門檻，可望令她避過落台危機。文翠珊稱，大不列顛將在明年3月29日退歐，不會舉行第二輪公投。隔晚英國銀行股受壓，金融板塊跌逾2%。歐盟今日將公布上月CPI；歐央行(ECB)行長德拉吉將發表講話。另外，市場亦持續關注意大利財政赤字預算風險。

美國買賣的主要港股預託證券(ADR)，造價普遍高於本港上日收市價，滙控(00005)ADR折合港元計收報66.39元，較本港上日收市高0.39元；騰訊(00700)ADR收報294.62元，高6.62元；國壽(02628)ADR收報16.91元，高0.15元；中海油(00883)ADR收報13.11元，高0.15元；中石油(00857)ADR收報5.72元，高2仙；中石化(00386)ADR收報6.66元，高8仙；中移動(00941)ADR收報76.6元，高0.15元；聯通(00762)ADR收報8.83元，高0.11元；中電信(00728)ADR收報4.14元，低1仙。

ADR港股比例指數收報26270點，升167點或0.64%。夜市期指收報26100點，升53點，較昨日恒指收市低水3點。恒指昨日反覆升448點或1.75%，報26103，現時上方阻力處50天線(約26271點)，本月至今恒指已有3次於50天線前受阻。本港今日收市後將公布第三季GDP。



焦點板塊

教育股；國務院昨晚發布關於學前教育深化改革規範發展的若干意見，明確要求遏制過度逐利行為。金融監管部門要對民辦幼兒園併購、融資上市等行為進行規範監管，民辦幼兒園不准單獨或作為一部分資產打包上市，上市公司不得通過股票市場融資投資營利性幼稚園。美國上市的中概教育股紅黃藍股價急瀉53%，開市便兩度跌停。留意本港多家從事K-12教育(覆蓋幼稚園、小學和中學教育)的企業，包括：天立(01773)、成實外教育(01565)、宇華(06169)、博駿(01758)和國際學校的楓葉(01317)。

焦點股份

騰訊：第三季表現勝預期，昨日飆5.8% 隔晚ADR再升6.7元，收報294.7元。持續留意券商和市場反應。

中金(03908)：首三季淨利潤27.21億人民幣，按年增39.29%。

海昌海洋公園(02255)：宣布其上海海昌海洋公園及主題度假酒店今日正式開業。

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