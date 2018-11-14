港股直擊 重要通告

騰訊控股(00700)公布，截至9月底止第三季業績，股東應佔盈利233.33億元(人民幣‧下同)，按年增長29.58%，勝預期；按季則增長30.59%。每股盈利2.469元。

按非通用會計準則計算，騰訊第三季權益持有人應佔盈利197.1億元，按年增15.47%，按季則微跌0.03%。每股盈利2.085元。

期內，收入805.95億元，按年增長23.59%，按季則增9.39%，主要受惠於支付相關服務、網絡廣告、數碼內容銷售及雲服務的增長。

其中，第三季增值服務收入440.49億元，按年增長4.57%。當中網絡遊戲收入下降4%至258.13億元，主要反映集團個人電腦客戶端遊戲收入的減少，部分被智能手機遊戲收入增加所抵消。社交網絡收入增長19%至182.36億元，主要受數碼內容服務，如直播服務及視頻流媒體訂購收入的增加所推動。

另外，網絡廣告收入162.47億元，按年增長47.14%。當中社交及其他廣告收入增長61%至111.57億元，該項增長主要反映廣告資源的增加及新的廣告形式，以及移動廣告聯盟及QQ看點的收入增長。媒體廣告收入增長23%至50.9億元，該項增長主要受益於電視劇及自製綜藝節目的成功，帶動騰訊視頻廣告收入的增加。

主要平台方面，截至9月底，QQ智能終端月活躍賬戶按年增6.89%至6.98億戶。年齡為21歲或以下用戶的月活躍賬戶及日活躍賬戶均錄得按年及按月增長，年輕用戶的智能終端月活躍賬戶按年增長16%。年輕用戶使用QQ手機版的時間按年及按月均錄得穩健增長，主要受視頻內容消費增長及新的互動功能所推動。

另外，微信及WeChat合併月活躍賬戶則達10.83億戶，按年增10.46%，用戶參與度穩健增長，此乃受惠於小程序及微信支付所提供的使用場景不斷增加。小程序加深了不同行業間的滲透。用戶在微信上的活躍度提升，受惠於社交短視頻點擊、發表的強勁增長，日發表量達數億次。

今年首三季，騰訊股東應佔盈利644.9億元，按年增27.17%；每股盈利6.832元。收入2277.98億元，按年增長32.93%。按非通用會計準則計算，盈利577.39億元，按年增21.12%。