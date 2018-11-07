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小米集團(01810)董事長雷軍參與在浙江烏鎮舉辦的第五屆世界互聯網大會時表示，「AI+IoT」(人工智能+物聯網)是小米核心戰略之一；而IoT及企業應用服務是個巨大的方向，5G是小米重要的研發方向和領域，預計明年3、4月在歐洲發布第一部5G商用手機。

他指出，目前「AI+IoT」技術已經獲廣泛應用，帶來生活便利，近兩年小米在人工智能上做了很大的投入，現在已經擁有超過1000多人的技術團隊，小米的技術創新體系在人工智能與物聯網關鍵技術領域均擁有業界領先的成果，涵蓋聲學、語音、自然語言處理、電腦視覺、知識圖譜、深度學習、大資料、雲服務、智慧設備接入等。小米把IoT平台與人工智能技術結合後，推出小米AI音箱，能通過語音自動控制1.15億台設備，建成全球最大的消費級IoT平台。

雷軍稱，小米早在5年前就已經開始布局生態鏈，讓人工智能更好地融入普通人的生活，今天AI已經開始全面賦能小米，在小米手機上已有AI拍照、美顏虛化、場景識別等AI技術的產品創新。通過掌握人工智能和物聯網領域的核心技術，小米人工智能開放平台將更加緊密地連接企業與消費者，降低企業進入智慧家居行業的門檻，帶動製造業不斷轉型升級。