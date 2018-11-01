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今日 09:12 即巿股評 港股直擊

【盤前部署】夜期ADR背馳 恒指料25000爭持

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恒指昨天高開後走勢反覆，全日波幅279點。恒指收報24979點，升394點或1.6%，成交金額1063.64億元。國指收報10138點，升139點或1.4%；上證收報26020點，升43點或1.35%。三項指數都向好，以恒指表現較佳。

恒指全日高位24948點收市，呈陽燭，惟未能突破25000關口。若後市續向好，並裂口高開，有機會出現「島形底」的利好形態。MACD快慢線負差距收窄，走勢改善。全日上升股份1122隻，下跌504隻，整體市況偏好。

世界銀行公布新一份營商環境報告，香港在全球排名第四，較去年上升一級。中國排行第46，較去年急升32位。世銀指，中國過去一年為中小企改善營商環境實施的改革數量創新高，以報告監測的北京及上海兩個城市為例，改革包括開辦企業及登記財產更便利、減少納稅成本、縮短跨境貿易時間及成本。不過，中國在辦理建築許可有改善空間，目前這項在全球排名第121。

中共中央政治局周三會議聲明指出，當前中國經濟運行正在發生變化，經濟下行壓力有所加大，政府需要及時採取對策。

美國能源資料協會(EIA)公布，美國上星期原油庫存增加321.7萬桶，增幅低過預期的411萬桶，料消息利好油價。

在科技股帶動下，昨晚美股三大指數向好。夜期上升但ADR下跌，兩者背馳，料恒指走勢反覆，在25000水平爭持，至15時或有大波動。

個股介紹：

江蘇寧滬高速(00177)的主要業務為從事建設、經營、管理及保養寧滬高速公路及其他江蘇省內之公路，並發展公路沿線之客運及其他輔助服務，亦從事物業開發業務及廣告服務業務。

首9個月營業收入76.42億元人民幣，同比增長9.32%。股東應佔淨利潤36.52億元，同比增長26.11%，主要受惠旗下A股上市公司的公允值增加。

在第三季，滬寧高速日均交通流量97411輛，同比增長約6.86%，其中客車日均流量76967輛，同比增長約8.31%，貨車日均流量20444輛，同比增長約1.72%，客、貨車流量比例分別約為79.01%及20.99%，相對保持穩定。期內主要路橋項目的客貨車流量均表現出不同程度的增長。集團現價市盈率13.103倍，周息率5.109%；近日在筆者的金融系統中出現利好訊號。

岑智勇  獨立股評人

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