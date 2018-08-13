港股直擊 即巿股評

華彩控股(01371)附屬公司，獲北京市高級人民法院判決獲得賠償，股價一度炒高32.8%，高見0.166元，最升幅大幅收窄，但仍急飆10.4%，報0.138元，成交金額2420萬元。

集團宣布，經北京市高級人民法院判決，在8月10日裁定北京中彩在線科技於「中福在線/VLT」合作合同到期後，繼續使用華彩附屬公司東莞天意電子終端機，中彩在線須支付由2015年6月1日至2017年3月26日的報酬，合共13.6億人民幣。

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