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今日 11:32 港股直擊 即巿股評

恒指曾插逾520點 東亞插近8%

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土耳其經濟危機引發市場憂慮，美股上周五晚下挫，中港股市今早亦受壓。

恒指今早裂口低開409點，開市後跌幅曾收窄至356點，見28010點暫時高，未能站穩兩萬八，之後復受壓，曾挫531點，見27835點為一周低。截至上午約11時23分，恒指報27878點，跌487點或1.7%，大市成交額399.61億元。

國企指數報10731點，跌211點或1.9%。

A股受壓，滬指挫1.59%；深成指挫1.2%。

政府上周五公布，第二季本地生產總值(GDP)增3.5%，差過市場預計的3.9%，按季更下跌0.2%，為2016年第一季以來首次錄得倒退。新加坡亦公布，第二季經調整後國內生產總值(GDP)按季增長0.6%，低過市場預期的1.3%；按年增長3.9%，亦低於預期的升4.1%。

藍籌股方面，周三(15日)公布業績的騰訊(00700)最新跌2.3%；友邦(01299)亦跌2.3%；建行(00939)跌1.6%。

港鐵(00066)跌穿40元，低見38.5元近17個月低，現跌2.1%，成交額2.33億元。

東亞(00023)曾插7.8%，現挫6.9%；招商局港口(00144)曾挫5.7%，現跌4.4%。兩股遭剔出藍籌，下月10日生效。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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