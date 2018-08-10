重要通告 港股直擊

天能動力(00819)公布，以代價1.27億元人民幣，購入天能能源40%股權。完成後，該公司將持有後者全部股權。

天能能源主要從事鋰及鎳氫產品業務。

賣家為該公司及天能能源的董事及管理層。