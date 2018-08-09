中國海外宏洋(00081)公布，7月合約銷售額40.04億元，按年下跌11.26%；合約銷售面積30.46萬平方米，按年減少25.67%。
今年首7個月，累計合約銷售額324.58億元，按年增長41.21%；合約銷售額256.81萬平方米，按年上升19.68%。
截至7月底，累計認購未簽約額6.18億元及認購未簽約面積3.66萬平方米。
該公司7月於內蒙古呼和浩特及山東省濟寧市新增項目2個，總權益發展面積67.34萬平方米，需支付地價25.02億元人民幣。
中國海外宏洋(00081)公布，7月合約銷售額40.04億元，按年下跌11.26%；合約銷售面積30.46萬平方米，按年減少25.67%。
今年首7個月，累計合約銷售額324.58億元，按年增長41.21%；合約銷售額256.81萬平方米，按年上升19.68%。
截至7月底，累計認購未簽約額6.18億元及認購未簽約面積3.66萬平方米。
該公司7月於內蒙古呼和浩特及山東省濟寧市新增項目2個，總權益發展面積67.34萬平方米，需支付地價25.02億元人民幣。
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