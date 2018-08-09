港股直擊 即巿股評

隔晚國際鋁價創逾三個月來最大單日升幅，中國鋁業(02600)今早受追捧，暫時見最多升6.4%報3.5元，重上10天線：其A股亦升近半成。

隔晚LME期鋁收升3.85%，每噸報2116.5美元，創逾三個月來最大單日升幅。路透社援引接近俄鋁(00486)的未具名人士消息報道稱，該公司很擔心如果美國不解除制裁措施可能導致的「災難性」停工。

俄鋁今早有沽壓，曾挫逾4%，跌穿50天線，最新跌3.1%報2.18元。

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