港股直擊 即巿股評

和電香港(00215)中期純利倒退，惟持續業務盈利大升77%，股價今早受壓，最低見過2.79元，挫4.12%，現跌幅收窄，最新造2.82元，跌3.1%，成交金額1190萬元。

集團上半年持續業務盈利漲77%，達至1.98億元，純利則按年跌38.9%，至1.98億元；收益增長29%，至40.2億元，主要受惠硬件銷售貢獻。

至於香港電訊(06823)現無升跌，造10.34元；數碼通(00315)則下滑0.3%，報8.07元。

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