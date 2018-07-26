訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 09:57 港股直擊 即巿股評

【異動股】中期持續盈利急增 和電香港仍跌3%

放大圖片

和電香港(00215)中期純利倒退，惟持續業務盈利大升77%，股價今早受壓，最低見過2.79元，挫4.12%，現跌幅收窄，最新造2.82元，跌3.1%，成交金額1190萬元。

集團上半年持續業務盈利漲77%，達至1.98億元，純利則按年跌38.9%，至1.98億元；收益增長29%，至40.2億元，主要受惠硬件銷售貢獻。

至於香港電訊(06823)現無升跌，造10.34元；數碼通(00315)則下滑0.3%，報8.07元。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。