即巿股評 港股直擊

恒指昨天高開低走，全日波幅331點。恒指收報28010點，跌106點或0.38%，成交金額774.19億元。國指收報10523點，跌55點或0.52%；上證收報2772點，跌14點或0.53%。三項指數都向淡，以A股表現較差。

恒指呈5連陰走勢，最低跌至27998點7月9日以來低位。MACD快慢線正差距進一步收窄，市況轉弱。全日上升股份 604隻，下跌951隻，整體市況偏弱。

中國商務部表示，美國指責中國導致談判陷入僵局是毫無根據的，中國被迫、並且會反制美國的2000億美元加稅措施。由於美元走強和人民幣中間價偏弱，離岸人民幣三連跌，此前一度跌破1美元兌6.8元關口，為2017年7月以來首次。雖然這或有助中國出口提升競爭力，但反過來說，對要從外國進口原材料的行業則會受累，同時也會影響人民幣計價的資產價格，以及外債重的企業。

特朗普抨擊聯儲會加息，打破白宮二十多年來因尊重聯儲局獨立性而避免對貨幣政策發表評論的傳統。特朗普表示，聯儲局正在加息並可能放緩經濟增長。美國上周首次申失業救濟人數減少8000至20.7萬，降至1969年以來最低水平。由於部分美國企業業績未如理想，加上市場擔心歐盟可能對美國進口商品徵收報復性關稅，影響大市氣氛，美股三大指數下跌。今早亞太股市個別發展，夜期及ADR下跌，料恒指低開，但若能守在28000之上，早市有望反彈。

個股介紹：

聯合能源(00467)的主要業務為從事上游石油、天然氣及其他能源相關業務之投資及營運，並於南亞地區設有業務據點。

集團早前宣布，協議向東方投控收購目標公司東方集團北京控投資控股48%股權，總對價4800萬元。目標公司從事開發位於巴基斯坦約100兆瓦之風力項目以及開發及運營中國可再生能源項目之業務。由於集團在南亞地區有業務，料收購事項將於公司內締造策略協同效益。

集團現價市盈率23.7倍，周息率6.7%。集團上日收報1.19元，上望1.3元，止損設於1.06元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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